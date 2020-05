Covid, primo positivo anche a San Martino. Il sindaco: “Sta bene ed è in isolamento”

Primo contagio da Covid anche a San Martino in Pensilis. A comunicarlo è stato il sindaco Giovanni Di Matteo con una breve nota alla quale è seguita la conferma ufficiale contenuta nel bollettino diramato dall’Asrem. Su 48 tamponi processati quello di San Martino è l’unico positivo. Si tratta di un uomo che è rientrato da fuori regione dove aveva presumibilmente contratto il Covid e si era messo in isolamento. Il test sierologico e il successivo tampone hanno confermato la positività al coronavirus. “Le sue condizioni sono al momento buone ed è in isolamento presso il proprio domicilio, così come tutta la sua famiglia che è in attesa del tampone oro-faringeo. Mi preme esprimere in questo particolare momento vicinanza e solidarietà da parte mia e dell’intera Comunità”.