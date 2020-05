Covid, primo positivo a Portocannone: è un malato oncologico

Un’ambulanza del 118 si è recata presso la sua abitazione nella serata di ieri, sabato 9 maggio, ed è stato trasportato presso il San Timoteo di Termoli. Dagli accertamenti medici è stata riscontrata una forma di polmonite. Risultato positivo al tampone per il Covid-19 un 60enne di Portocannone.

L’uomo, già clinicamente provato a seguito di un tumore, è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso. Una notizia che ha colto di sorpresa la comunità di Portocannone e che arriva dopo il bollettino diramato dalla Asrem che non segnalava la presenza di persone positive in basso Molise. I familiari dell’uomo, al momento, ancora non vengono sottoposti a tampone. Sono ore di angoscia anche per l’intera comunità di Portocannone che mai, dall’inizio della pandemia, aveva avuto casi positivi.