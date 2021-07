Covid, primo caso anche in Fiat dopo mesi “free”. Altri 4 in quarantena

C’è il nuovo primo caso di positività al Covid-19 presso la Fiat di Termoli. Si tratta di un operaio la cui positività è stata confermata dal bollettino interno che lo stabilimento di contrada Rivolta del Re rende noto ogni venerdì. Assieme a lui ci sono altri 4 dipendenti in quarantena preventiva in attesa di effettuare il tampone. Si tratta del primo caso di positività presso lo stabilimento di Termoli dopo mesi nei quali la Fiat è stata Covid-free. C’è apprensione per questa nuova escalation di contagi che sta interessando tutto il Basso Molise, in particolare Guglionesi dove il cluster si è allargato a circa 40 persone.