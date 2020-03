Covid, primo caso a Petacciato. L’annuncio del sindaco Di Pardo

E’ un ragazzo rientrato in regione 10 giorni fa che si è subito auto dichiarato all’Asrem



È un ragazzo rientrato in regione 10 giorni fa e subito auto dichiaratosi all’Asrem il giovane risultato positivo al Covid-19. È quanto dichiarato dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo. “Purtroppo anche a Petacciato stamattina è stato registrato il primo caso di Covid-19.

Il ragazzo è rientrato in paese da fuori Regione all’incirca dieci giorni fa, del suo rientro ha prontamente informato l’Asrem ed il suo medico curante e, poiché febbricitante, si è messo in isolamento cercando di limitare quanto più possibile i contatti con i propri familiari. Al momento il paziente è ricoverato nel reparto di Infettivologia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre la sua famiglia è stata posta in isolamento.

Colgo l’occasione per ribadire alla famiglia massima solidarietà, collaborazione e vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale e per formulare sinceri auguri di pronta guarigione al ragazzo.

A voi, cari concittadini, l’invito a non creare allarmismi e a continuare ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle misure e prescrizioni, ormai note a tutti, diramate dal Governo”.