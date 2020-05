Covid, primo caso a Guglionesi: “Era rientrato da poco ed era in isolamento”

“Oggi l’ASREM, Distretto di Termoli, – ha comunicato Mario Belotti, sindaco di Guglionesi – mi ha comunicato un caso di positività al Covid-19 di una persona rientrata da poco a Guglionesi.

Il soggetto interessato, non appena rientrato sul nostro territorio, pur non essendone obbligato, si è sottoposto volontariamente, sia al test sierologico, che poi al tampone e, in attesa dell’esito, ha osservato, unitamente a tutta la sua famiglia, una rigida quarantena volontaria, evitando contatti esterni. La stessa struttura medica mi ha informato, per le vie brevi, che si tratta di una positività molto bassa, in fase di guarigione e si hanno valide ragioni per ritenere che il virus sia stato contratto fuori dal nostro territorio.

Alla famiglia coinvolta, stiamo fornendo tutta l’assistenza morale e materiale necessaria. Colgo l’occasione per invitare, ancora una volta, tutta la cittadinanza ad osservare con molto scrupolo tutte le prescrizioni di sicurezza sanitarie imposte dalle autorità locali, regionali e nazionali”.