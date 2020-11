Aveva solo 64 anni, era pensionato ed era originario di Civitanova del Sannio, anche se non viveva in paese, in passato aveva gestito un’edicola a Isernia dov’era molto conosciuto.

Dopo i primi sintomi, il ricovero al Cardarelli, dove purtroppo è deceduto. Ne ha dato notizia al paese la stessa sindaca, Roberta Ciampittiello, pochi minuti fa, con un post sulla pagina Fb del Comune.