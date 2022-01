Covid presente in quasi tutta la regione: colpiti 114 comuni su 136. Dilaga a Termoli e Campobasso

La mappa del contagio resa nota dall’Asrem e relativa ai casi attualmente positivi comune per comune

Situazione in costante peggioramento sul fronte contagi in Molise nell’ultima settimana. Il virus è ormai presente in quasi tutta la regione con i centri più grandi che sono quelli maggiormente colpiti. E’ quanto si evince dalla consueta mappa resa nota dall’Asrem relativa ai contagi comune per comune e aggiornata al 2 gennaio.

I centri più colpiti della regione sono Termoli con 360 attualmente positivi, Campobasso con 330 casi e Isernia con 196.

A seguire troviamo Agnone con 102 e Montenero di Bisaccia con 88.

Il virus è presente in 114 comuni della regione mentre solo 22 sono al momento ancora Covid-free.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 2 GENNAIO (DATI ASREM)