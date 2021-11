Covid, preoccupante il focolaio nelle scuole a Isernia

Sono 36 i nuovi casi di tamponi positivi sul territorio regionale nel bollettino quotidiano dell’Asrem. I maggiori centri interessati sono quelli di Isernia e Campobasso, rispettivamente con 13 e 7 nuovi casi. Per il capoluogo pentro il Cluster è direttamente collegato alle scuole. Infatti, attualmente sono in Dad una classe delle elementari della San Giovanni Bosco e una delle elementari della Giovanni XIII.

I dirigenti scolastici per questo motivo hanno avviato una campagna di tamponi di massa e i risultati erano abbastanza prevedibili. Tra i tredici casi riscontrati a Isernia, non tutti sono degli scolari, c’è anche qualche genitore.