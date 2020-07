Covid, premio alla scienzata molisana che ha isolato il virus

La menzione d’onore “Scienza Viva” al team dello Spallanzani che per primo, lo scorso febbraio, riuscì ad isolare il virus del Covid-19 a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività dei primi due pazienti sul territorio italiano. A renderlo noto il giornale online “romasette.it”. È questo il premio di cui sono state insignite il 6 luglio scorso alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma Marta Branca, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita. «Questo premio porta i nostri nomi – ha dichiarato Marta Branca, direttore generale dell’Istituto – ma solo perché sarebbe stato impossibile scrivere i nomi degli oltre 800 dipendenti che lavorano allo Spallanzani e che rendono la ricerca davvero fruttuosa». Isolare il virus responsabile della Sars-CoV-2 «è stato un lavoro di squadra, caratterizzato da impegno e passione. Un lavoro di rete che dà speranza anche e soprattutto per il futuro». I risultati raggiunti dell’Istituto romano, infatti, sono stati di grande aiuto a livello nazionale e internazionale «per il miglioramento delle terapie farmacologie e per lo studio del vaccino».



Francesca Colavita, la biologa ricercatrice molisana che ha preso parte all’isolamento del virus a soli 31 anni e, fino a quel giorno, con un contratto da precaria e a tempo determinato.

«Non posso che essere grata per questo riconoscimento, senza dimenticare che quello che abbiamo fatto è stato un primo passo. C’è ancora da lavorare – ha spiegato – e sicuramente questo premio è uno stimolo per tutti per avere fiducia in risultati sempre più soddisfacenti».