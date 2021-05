Covid, posti letto occupati dimezzati nel mese di maggio in Molise

Posti letto per Covid dimezzati in Molise nel mese di maggio. Secondo quanto riportato dall’Ansa e ripreso dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il primo maggio scorso i posti occupati erano il 15 per cento di quelli disponibili, oggi sono il 7 (in Italia il dato è sceso nello stesso periodo dal 29 al 16 per cento).

Per quanto riguarda invece le terapie intensive, nei primi 22 giorni di maggio la percentuale dei posti occupati in regione è scesa dal 15 al 13 (in Italia il dato è passato dal 28 al 16 per cento). Le soglie di allarme sono fissate al 30 per cento per le terapie intensive e al 40 per cento per l’area medica.