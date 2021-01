Covid, possibile spostarsi dal proprio comune per la caccia al cinghiale, c’è l’ordinanza. Soddisfatto l’assessore Cavaliere

Con ordinanza numero 4 dell’8 gennaio, il presidente Toma ordina: Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività venatorie della caccia al cinghiale e il relativo espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che regolano la disciplina in materia di attività venatoria, ivi compreso il vigente calendario venatorio, alle seguenti condizioni:

che siano effettuati non più di una volta al giorno esclusivamente nell’Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade il comune di residenza o nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM ), versante molisano, limitatamente ai cacciatori residenti in uno dei comuni compresi in tale ultima area;

che gli spostamenti avvengano, ove non si tratti di persone conviventi, utilizzando singoli mezzi di trasporto privato per ciascun cacciatore;

che sia rispettato, nei confronti delle altre persone, il distanziamento di almeno due metri;

che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante l’esercizio delle predette attività e l’attrezzattura all’uopo necessaria.

Articolo 2

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 15 gennaio 2021.

Soddisfatto l’assessore Cavaliere che ha dichiarato:

“Comunico che, grazie ad un’ordinanza emanata oggi dal presidente della Regione, sarà possibile spostarsi dal proprio Comune di appartenenza per svolgere l’attività di Caccia al cinghiale nei giorni contrassegnati da zona arancione. Si assecondano – considerata l’enorme presenza di ungulati sul territorio, i connessi rischi per la sicurezza di cittadini e automobilisti e i gravi danni alle colture – in questo modo le richieste giunte da associazioni venatorie, sindaci e organizzazioni agricole.”