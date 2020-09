Covid, positivo un detenuto del carcere di Larino: era in isolamento

Tra i nuovi positivi di oggi, martedì 29 settembre, ne è stato riscontrato uno nel carcere di Larino. E la circostanza, ovviamente, ha messo in apprensione gli addetti ai lavori. Tuttavia la situazione è sotto controllo. Nei giorni scorsi sono rientrati nel carcere di Larino da permessi premio tre detenuti. Come da prassi sono stati sottoposti a tampone e posti in isolamento. Per uno di loro il tampone ha dato esito positivo e pertanto l’uomo, che non è entrato in contatto con altri detenuti, resterà in isolamento. Stando così le cose non dovrebbe esserci la preoccupazione dell’eventualità di un nuovo cluster.