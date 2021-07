Covid, positivo ragazzo del Servizio civile. Municipio chiuso fino al 24 luglio

Resterà chiuso fino al prossimo 24 luglio il Municipio di Guglionesi. E’ quanto reso noto dall’amministrazione comunale del paese bassomolisano, centro del più grande cluster attualmente presente in Molise e tra i più grandi di Italia considerando che Guglionesi conta appena 5200 residenti e ha attualmente 50 contagi. A determinare la chiusura del Comune è stata la positività al tampone rapido di un ragazzo del Servizio Civile Universale. Fino al prossimo 24 luglio, quindi, il Comune resterà chiuso e si riceverà solo previo appuntamento anche se la sanificazione dei locali è già stata effettuata. “Vista l’emergenza sanitaria in atto – ha affermato il sindaco Bellotti – si invita la Cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all’uso dei dispositivi di protezione. Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l’e-mail all’indirizzo sindaco@comune.guglionesi.cb.it”..

Sono tanti i tamponi che si stanno effettuando in questi giorni, ed è probabile, stando a quanto è stato affermato nel corso della riunione del coc, il centro operativo comunale, che saranno potenziati i controlli da parte dei vigili urbani e dei carabinieri in particolare per il rispetto dell’ordinanza del Governatore Toma sull’indossare le mascherine anche all’aperto. Al momento dei circa 50 contagiati, solo una ragazza è stata ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso: si tratta di una 36enne che non aveva ancora ricevuto la dose di vaccino. Per gli altri contagiati si tratta di “sintomi blandi”, come ha affermato il sindaco Guglionesi.