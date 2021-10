Covid, positivo in chirurgia del Cardarelli: viene da una casa di riposo e aveva ricevuto la terza dose. Tamponi a tappeto

Era risultato negativo al primo tampone molecolare. Ma a quello di controllo, effettuato dopo 72 ore, è risultato positivo. Si tratta di un ospite di una casa di riposo di Campobasso che la scorsa settimana è stato ricoverato al Cardarelli per sottoporsi ad un intervento chirurgico di routine e per questo era stato ricoverato in chirurgia. Al momento dell’ospedalizzazione, così come da protocollo, è stato sottoposto a tampone, risultato negativo. Ma a quello di controllo, effettuato dopo 72 ore, è risultato positivo e così è stato trasferito nel reparto di malattie infettive. Evidentemente la malattia era ancora in incubazione al momento del ricovero ed è stata rilevata dal tampone solo dopo quello di controllo.

L’anziano, ospite di una casa di riposo di Campobasso, lunedì aveva ricevuto, come tutti gli altri anziani della struttura, la terza dose di vaccino. Ovviamente la situazione ha creato qualche piccola apprensione, sia nel reparto di Chirurgia del Cardarelli, sia all’interno della casa di riposo. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asrem ha disposto tamponi a tappeto sia nel reparto del Cardarelli, sia per tutti gli ospiti e gli operatori della casa di riposo.

“Restiamo vigili – ha affermato il dg Asrem Oreste Florenzano da noi interpellato – e con gli occhi aperti. Siamo abituati a queste situazioni e il Dipartimento dell’Asrem sta effettuando tutti i controlli necessari.”