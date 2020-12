Covid, positivo il sindaco di San Felice. “C’è il dovere di trasparenza”

L’annuncio è stato fatto su Facebook affinché tutti in paese ne venissero a conoscenza “per senso del dovere e per la chiarezza e la trasparenza che dovrebbe avere ogni amministratore”. E’ così che il sindaco di San Felice del Molise, Fausto Bellucci, ha comunicato la sua positività al Covid-19. “Dopo qualche giorno di forte raffreddore e qualche linea di febbre – ha affermato il primo cittadino – ho deciso di andare a fare il tampone, per tutelare la salute mia , della mia famiglia, della nostra comunità e per rispetto di tutti in generale. Sempre per lo stesso motivo, nonostante le mie buone condizioni di salute, Vi comunico la mia positività al virus. Naturalmente, sto rispettando i protocolli e rinnovo l’invito a rispettare le regole a tutti, soprattutto in questo periodo di feste. Ho deciso di condividere immediatamente con Voi questa notizia per senso del dovere e per la chiarezza e la trasparenza che dovrebbe avere ogni amministratore”.