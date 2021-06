Covid, positivo il sindaco di Guardialfiera: “Non ho sintomi, solo mal di gola”

Primo caso ufficiale di Covid a Guardialfiera dopo il cluster che si è sviluppato all’interno di una struttura ricettiva. A comunicarlo ufficialmente su Facebook è stato il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi che ha scelto di rendere nota la sua positività al Covid-19. “Cari concittadini, vi voglio comunicare che questa mattina insieme alla mia famiglia abbiamo fatto presso L’ospedale di Termoli il tampone molecolare, su quattro tamponi 3 negativi e soltanto io sono risultato positivo. Non ho nessun sintomo, ne febbre, solo mal di gola”. Sono ancora in corso i tracciamenti e i sequenziamenti disposti all’Asrem per cercare di trovare e isolare nel più breve tempo possibile le persone che possono essere positive al Covid-19. Si tratta della prima vera impennata di contagi che sta interessando anche Campobasso dopo che il virus nelle ultime settimane aveva fatto segnare una ritirata e mentre va avanti spedita anche la campagna di vaccinazione tesa ad arginare il contagio.