Covid, positivo il medico di base di Casacalenda, l’annuncio della sindaca

E’ stato ufficializzato dalla sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, la positività del medico di base del paese bassomolisano al Covid-19. “Il dottore Michele Danza mi ha autorizzata alla diffusione delle informazioni che lo riguardano al fine di tutelare il più possibile la salute della nostra comunità.

Quando le notizie sono delicate e importanti è giusto che la comunità le abbia dal proprio Sindaco, che é fonte sicura, così come da fonti certe é necessario apprendere come saranno organizzate le attività conseguenti alla notizia.Il nostro stimato medico di base, da sempre in prima linea e disponibile con l’intera comunità, e’ risultato positivo al coronavirus.Come moltissimi sanitari in tutta Italia, chi si prende cura del prossimo e’ inevitabilmente soggetto a un rischio elevatissimo pur mantenendo sempre un atteggiamento corretto e osservando le misure di sicurezza necessarie.Questa comunicazione che vi faccio ha come primo scopo quello di evitare che nella comunità si diffonda il panico da contagio. Vi spiegherò dunque come si e’ deciso di procedere al fine di rintracciare le persone che dovranno essere fare il tampone. In accordo con l’Asrem saranno convocati i soggetti che sono stati a contatto con il Dottore nel suo studio nell’ultima settimana e/o che hanno ricevuto la sua visita domiciliare.Quando si definisce contatto, si tiene conto del tempo che i soggetti hanno trascorso insieme al Dottore, la vicinanza fisica, la presenza o meno dei dispositivi di protezione individuale. I soggetti individuati verranno contattati, come dicevo, direttamente e gli verrà comunicato dove e quando sara’ fatto loro il tampone.Sempre in accordo con l’Asrem, avranno la priorità i soggetti particolarmente delicati e gli anziani. Nell’attesa di fare il test per la ricerca del virus e successivamente in attesa dell’esito, questi soggetti dovranno restare a casa e limitare quanto più possibile i contatti con i familiari conviventi, onde evitare un domino di possibili contagi. E’ fondamentale che ciascuno di noi mantenga la calma. I soggetti che non saranno contattati non devono preoccuparsi. Qualora non si sentissero sicuri, possono scrivere al mio indirizzo di mail personale la.sindaca@comune.casacalenda.cb.it per un confronto riservato con il Dottore e, se fosse necessario, si valuterà se fare il tampone o restare in quarantena fiduciaria. E’ un momento delicato, me ne rendo conto… ma solo la tranquillità nell’affrontarlo può farci mantenere la lucidità necessaria per superarlo. Consiglio di ritornare per un po’ alle abitudini prese durante i mesi di primavera: uscire il meno possibile, concentrando le commissioni da fare fuori casa magari nello stesso giorno;Limitare le visite domiciliari, specialmente presso i soggetti delicati.Indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani…Mantenere la distanza e organizzare le proprie attività sempre con questo monito: restare distanti per ridurre il più possibile il rischio di contagio. Attualmente a Casacalenda ci sono 4 positivi. I soggetti che erano positivi sono guariti e i 4 di cui vi parlo sono nuovi contagi già in quarantena e sotto controllo da giorni. La mia raccomandazione e’ sempre quella di mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di chi e’ risultato positivo.Indagare o diffondere notizie senza fondamento non e’ necessario e direi alquanto inutile e stupido.Nessuno e’ colpevole di essersi contagiato, ne’ di essere untore. Siamo tutti responsabili dei nostri personali comportamenti. Qualora dovessero risultare nuovi soggetti positivi dallo screening che faremo con l’Asrem, vi rassicuro sin da ora che stiamo provvedendo a riorganizzare i servizi di assistenza domiciliare (spesa, consegna farmaci etc) e abbiamo già soluzioni per non isolare intere famiglie per un solo positivo.Io resto sempre a disposizione per rispondere alle domande che vorrete farmi e ai dubbi che credete possa aiutarvi a fugare.Ricordate ogni volta che leggete o sentite nuove informazioni che la fonte delle notizie è più importante della notizia stessa: chiedete e fate affidamento solo a fonti certe.Un caro saluto a tutti, siate prudenti e perseveranti, ma sopratutto uniti.Questo periodo passerà presto solo se noi, tutti, ci impegneremo nel rispetto delle regole e del prossimo”.