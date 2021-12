Covid, positivi nelle scuole: altre due classi in didattica a distanza

Trentasette contagi a Termoli e altre due classi in didattica a distanza. E’ questo il bilancio della nuova ondata di contagi da Covid-19 che sta riguardando anche la città più importante del Basso Molise.

Le due classi a finire in didattica a distanza a causa di alunni positivi al Covid-19 sono entrambe dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande, una quarta proprio di Difesa Grande e una terza della scuola elementare di via Po’ che seguono quello che è già stato stabilito per gli alunni della classe del Liceo Scientifico.

Gli alunni sono stati messi in quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare e del suo esito negativo. Un provvedimento che riguarda solo gli studenti e non anche i loro familiari.