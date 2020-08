Covid, positivi due migranti accolti recentemente in Molise

C’è chi dice che c’era da aspettarselo. Chi non l’avrebbe mai detto. Sta di fatto che il bollettino Asrem di questa sera (1 agosto) parla di altri due positivi al tampone Covid. Si tratta di due ospiti recentemente accolti nel centro di Campolieto. Entrambi tunisini ed asintomatici. Questo è l’esito dei 171 tamponi processati sulla comunità dei migranti arrivati ieri in Molise. Mentre in totale i tamponi eseguiti nella giornata sale a 289. Ciò fa capire che nuovi piccoli focolai si stanno alimentando a causa dei “casi di ritorno”.