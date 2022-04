Covid, pochi tamponi (1.236): 181 positivi, 20 guariti e 2 nuovi ricoveri

Sono stati 1.236 i tamponi refertati nelle 24 ore e dal bollettino Asrem di oggi domenica 10 aprile 2022 emergono 181 nuovi positivi per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14%.

20 le persone che si sono negativizzate

Fortunatamente non si registrano decessi nella giornata di oggi, mentre due persone sono state ricoverate (un paziente di Petacciato in reparto Anziano Fragile e uno di Macchiagodena in Malattie Infettive). Sempre da Malattie Infettive è stato dimesso un paziente di San Giovanni in Galdo.

I morti totali per Covid in Molise ad oggi sono 601.

Situazione al Cardarelli

Oggi dunque si registrano 2 nuovi ricoveri e un dimesso.

Pertanto i ricoverati totali sono 33, di cui 18 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 33 ricoverati, 8 non sono vaccinati, 1 Prima Dose, 3 hanno due dosi e 21 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 181 casi, tra molecolari e antigenici, su 1236 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che è del 14%.

I nuovi casi (181) sono: