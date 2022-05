Covid, pochi guariti (26) e 230 nuovi positivi. Deceduta 91enne

Sono 230 i nuovi positivi al Covid stando al bollettino Asrem di oggi 14 maggio 2022. Mentre cala sensibilmente il numero dei guariti (negativizzati) in giornata (26). Purtroppo la comunicazione dell’azienda sanitaria regionale fa registrare anche un decesso e si tratta di una donna di 91 anni di Larino ricoverata nel reparto Anziano Fragile del Cardarelli. Fortunatamente non ci sono nuovi ricoveri e si registrano due dimissioni dal Cardarelli (un paziente di Campolieto da Anziano Fragile e uno di isernia da Malattie Infettive)

Dunque il numero dei morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sale a 624.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non si registrano né trasferimenti da reparto a reparto e neppure nuovi ricoveri

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 26 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 3 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 230 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1.270 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18%.

I nuovi casi (230) sono: