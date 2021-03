Covid, piccola luce: calano contagi e ricoveri, ma c’è un nuovo trasferimento fuori regione

Un bollettino che questa volta lascia intravedere una piccola luce in fondo al lungo tunnel molisano. Calano ricoveri e contagi e soprattutto dopo giorni drammatici, finalmente non ci sono decessi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 8 marzo, non è emerso alcun decesso. Non riportato nel bollettino ufficiale, c’è, però da registrare la morte premaura del comandante della stazine dei carabinieri di Campomarino avvenuta fuori regione. C’è un solo nuovo ricoverato, anche se ci sono ben 5 trasferimenti. Tra questi un ulteriore trasferimento fuori regione: un paziente già ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli è stato trasportato presso la Rianimazione di Ariano Irpino.

Non ci sono stati dimessi e pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 119, di cui 81 al Cardarelli (68 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva), 18 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 8 al Gemelli Molise (3 in terapia intensiva e 5 in sub intensiva) e 12 al Neuromed (7 terapia intensiva e 5 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 23 pazienti.

I nuovi positivi sono 18 su 441 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che cala al 4%.

I nuovi positivi (18) sono:

CAMPOBASSO 3

CARPINONE 1

RICCIA 6

S. MARTINO IN P. 1

SANTA CROCE DI M. 1

SEPINO 2

TERMOLI 1

TRIVENTO 2

VINCHIATURO 1

I guariti di giornata sono 68 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1601, mentre i totali da inizio emergenza sono 11238.

I guariti totali sono 9245, i decessi 379.

In isolamento si trovano 2891 cittadini.