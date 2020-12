Covid, per il trasporto scolastico in Molise possibile utilizzo del servizio di “Noleggio con conducente”

La Regione Molise potrebbe far ricorso a operatori in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per assicurare il trasporto scolastico nella fase dell’emergenza Covid-19. È quanto emerge da una determina del direttore dell’Ufficio Mobilità, Dina Verrecchia, nella quale “ritenuto necessario verificare la disponibilità sul mercato di operatori economici ad affiancare gli attuali concessionari”, viene chiesto agli Ncc di manifestare il proprio interesse all’inserimento in una long list.

Tutto ciò, “considerato che l’attuale parco autobus potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno dei mezzi”. Le istanze dovranno pervenire entro il 4 gennaio 2021.