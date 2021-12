Covid, paziente no vax ricoverato in Rianimazione: 23 contagi e un dimesso. In Molise Rt più alto d’Italia

Ora sono 2 i pazienti in Terapia Intensiva. L’anno scorso ci furuno 5 morti: il confronto

Risale il tasso di positività e tornano ad aumentare i contagi. Un paziente è stato trasferito in Rianimazione, ma di contro c’è anche un dimesso.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 10 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 507.

Situazione al Cardarelli

Un paziente di Isernia che era ricoverato in Malattie Infettive si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva, mentre non si registrano nuovi ricoveri. Un paziente di Montorio nei Frentani ha superato la malattia ed è stato dimesso.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 10 ricoverati, 9 non sono vaccinati e 1 ha due dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 23 nuovi casi su 667 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 3,4%.

I nuovi positivi (23) sono:

1 Campobasso

1 Castellino del Biferno

1 Fornelli

3 Guglionesi

2 Isernia

2 Montenero di Bisaccia

1 Monteroduni

2 Morrone del Sannio

1 Portocannone

5 Ripabottoni

2 Sesto Campano

2 Termoli

I guariti di giornata sono 21 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 253, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.371.

I guariti totali sono 14.597, i decessi 507. In isolamento si trovano 2.383 cittadini.

Il Report ministero-Iss segnala l’indice Rt di trasmissibilità del Covid-19 nel periodo 29 novembre-5 dicembre in lieve calo a 1.18. Il dato più elevato si registra in Molise a 1.52, i più bassi in Campania e Sicilia a 1. Guarda il dato della tua regione o provincia autonoma.