Covid, parzialmente rimodulate le udienze civili e penali al Tribunale di Larino

Dopo la riunione del Coa, a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, era stata formulata al presidente del Tribunale di Larino la richiesta di sospensione delle udienze in presenza, sia civili che penali. E’ arrivata la risposta del presidente Michele Russo che ha accolto parzialmente le richieste. «Vista la richiesta proveniente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino appare opportuno, al fine ridurre ulteriormente l’afflusso agli uffici giudiziari del Circondario e i movimenti delle persone sul territorio, prevedere che a decorrere da lunedì 8 febbraio 2021 le udienze civili siano svolte esclusivamente mediante video-collegamento o sostituite con il deposito di note scritte, anche in deroga ai termini dilatori, con la sola eccezione delle udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso nonché delle udienze di audizione di minori nei procedimenti in materia di famiglia, le quali potranno svolgersi in presenza purché fissate in numero limitato e ad orari congruamente differenziati; le udienze fissate in presenza e da sostituire con note scritte, ove non vi siano i tempi tecnici necessari per le comunicazioni, per la preparazione e il deposito delle note scritte e per l’accettazione delle stesse da parte della Cancelleria, saranno rinviate d’ufficio ad altra data che tenga conto di tali tempi tecnici; le udienze civili che debbano svolgersi necessariamente in presenza devono essere differite ad altra data, non inferiore a due mesi dalla data dell’udienza originariamente fissata; Atteso, relativamente al settore penale, che: le difficolta, già sperimentate, che rendono pressoché impossibile il ricorso massivo alla celebrazione delle udienze mediante video-collegamenti e l’impossibilita di svolgere con tale modalità l’assunzione delle prove testimoniali non consentono di sostituire in maniera diffusa e generalizzata l’udienza penale in presenza con modalità da remoto equipollenti, con la conseguenza che la sospensione indistinta di tutte le udienze penali in presenza si risolverebbe in una temporanea e inammissibile sospensione dell’attività giurisdizionale penale; ciò che invece può e deve farsi consiste nel rallentare e limitare l’attività di udienza in ragione dell’andamento della situazione di emergenza epidemiologica nel territorio di riferimento; vanno, perciò, valorizzati i provvedimenti delle Autorità centrali e regionali che individuano i territori a maggiore rischio, istituendo la cosiddetta “zona rossa”; in tutti i processi con testimoni provenienti da una zona rossa, quindi, devono disporsi l’esenzione di tali testimoni dalla partecipazione all’udienza e il rinvio della loro escussione ad altra data nonché l’esclusione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancata comparizione dei testimoni stessi nelle udienze nel le quali deve disporsi ii rinvio della loro escussione; i processi con parti e/o difensori provenienti da una zona rossa, inoltre devono essere rinviati».

