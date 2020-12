Covid-party a Campobasso. Ad una svolta le indagini della Polizia

E’ a un punto di svolta l’indagine della Polizia sulla festa non autorizzata in un appartamento adibito a B&B in pieno centro a Campobasso. Gli investigatori della Digos, ai quali sono affidati gli accertamenti, stanno raccogliendo elementi utili all’identificazione delle decine di giovani che hanno preso al party in violazione a tutte le normative anti Covid. Uno di loro ha anche postato sui social un breve video che testimonia il raduno. E proprio sui frames del video che i poliziotti stanno lavorando per dare un segnale forte a quanti ancora non hanno compreso l’importanza del rispetto delle regole in questo periodo di emergenza sanitaria. Il decreto prevede multe salatissime che giungono fino a 400 euro a persona. Al vaglio degli inquirenti la posizione di chi ha formalmente affittato il locale.