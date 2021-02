Covid, partito lo screening di massa a Campomarino

È partito questa mattina e sarà disponibile fino all’11 febbraio lo screening di massa con la modalità drive-in a Campomarino. Una iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale per cercare di tracciare nel più breve tempo possibile i positivi asintomatici che non rientrano nei tracciamenti dell’asrem e cercare di fermare l’escalation di contagi che sta interessando il basso Molise. Diversi i cittadini che si sono riversati nel punto organizzato assieme all’Asrem e ai volontari per sottoporsi al tampone rapido i cui risultati verranno poi comunicati tramite mail.

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti