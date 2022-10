Covid, partirà domani la somministrazione della V dose: la nota informativa dell’Asrem

Partirà domani (28 ottobre) anche in Molise la possibilità di prenotarsi e di effettuare la quinta dose di vaccino contro il Covid. Al proposito, l’Asrem ha diramato una nota informativa. Ministero della Salute, Aifa, Consiglio superiore di sanità e Istituto Superiore di Sanità raccomandano ai soggetti individuati come fragili di sottoporsi all’ulteriore dose. Possono riceverla: persone di età ≥ 80 anni; ospiti delle strutture residenziali per anziani; persone di età ≥ 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti; è inoltre raccomandata, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, a coloro che presentano marcata compromissione della risposta immunitaria, oppure sottoposti a trapianto, anche se non hanno ancora compiuto i 60 anni.

Devono essere trascorsi 120 giorni dalla seconda dose di richiamo (quarta dose con vaccino monovalente) oppure dall’ultima infezione da SARS_CoV-2 (data del test diagnostico positivo). Con le stesse modalità e tempistiche, possono sottoporsi alla quinta dose, su richiesta, tutti gli ultrasessantenni che abbiano già ricevuto la seconda dose di richiamo con vaccino NON Bivalente.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Non c’è solo il Covid. Da ieri, infatti, è possibile richiedere presso i centri vaccinali ASREM le somministrazioni simultanee del vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2 e quello contro l’influenza stagionale. Per questo genere di vaccino non è necessaria alcuna prenotazione.

Le sedi vaccinali dove è disponibile il vaccino sono: Cardarelli (Cb); Auditorium (Is); Veneziale (Is.); Casa della Salute (Venafro); S. Timoteo (Termoli); Casa della Salute (Larino); Casa della Salute (Montenero di Bisaccia); Ambulatorio ASREM di Agnone.

Come di consueto il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consentirà la prenotazione.

Gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali non dovranno prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale Asrem.

Le vaccinazioni domiciliari, per i soggetti che non possono recarsi nei centri vaccinali, sono garantite da team di Medici e Infermieri, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione; la richiesta di vaccinazione a domicilio può essere effettuata al call center Covid, telefonando al numero 0874.1866000 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it

Il call center continua ad erogare comunque informazioni e supporto di tutte le tipologie di prenotazioni.