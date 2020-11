Covid, parchi e piazze chiuse di notte a Campomarino

Piazze e parchi chiusi a Campomarino dove il sindaco Pierdonato Silvestri ha deciso di correre ai ripari dopo i casi di positivitá al Covid che si sono riscontrati nei giorni scorsi. Sotto la lente la difficoltà del tracciamento dei contatti delle persone positive che aveva portato il primo cittadino a disporre la chiusura delle scuole fino a data da destinarsi. Adesso questo ulteriore provvedimento che mira a limitare la fruizione delle zone dove comunemente si possono verificare degli assembramenti. “A seguito dell’aggiornamento dei casi di positività al virus COVID-19, trasmessi dalla ASREM con pec pervenuta a questa amministrazione in data 4 novembre 2020 alle ore 20:37, si precisa che il numero dei positivi presenti sul territorio del Comune di Campomarino sono 17, con un incremento rispetto alla data del 3 novembre di + 10 contagi. Considerata la diffusione del contagio a “macchia di leopardo” da cluster eterogenei, il sindaco ritiene opportuno di emanare nella giornata di oggi apposita ordinanza di chiusura totale dei parchi e limitare la fruizione delle piazze dalle ore 20:00 fino alle ore 07:00, in modo tale da ridurre le possibilità di assembramenti nei luoghi sopracitati. Colgo l’occasione per rammentare alla popolazione di rispettare rigorosamente le norme comportamentali e di distanziamento sociale”.