Obiettivo: arginare l’epidemia. In Molise già alcuni Comuni avevano emesso le ordinanze nei giorni scorsi

Addio alle passeggiate nei parchi. Chi finora non si è attenuto alle strette del Governo Conte per limitare la diffusione del Coronavirus dovrà rassegnarsi. Il provvedimento è stato firmato direttamente dal Ministro Speranza e contiene l’obbligo a chiudere i parchi comunali. Da oggi, 20 marzo, tutte le città e i Comuni italiani dovranno chiudere l’accesso al pubblico in tutte quelle zone che sono frequentate dai cittadini come i polmoni verdi. Un provvedimento che, a dire la verità, era stato già adottato in via precauzionale da alcuni sindaci come quelli dei Comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Isernia nei giorni scorsi. «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».