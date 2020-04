Covid, otto nuovi casi positivi

Degli otto tamponi risultati positivi e diramati con il bollettino di questa mattina (qui l’articolo) ci sarebbero anche due amministrativi della clinica Villa Maria a Campobasso. E’ quanto confermato dal direttore sanitario Asrem Florenzano. Otto le persone risultate positive sul totale di 114 tamponi che sono stati processati tra la notte e la prima mattina di oggi, giovedì 9 aprile. Tra gli otto, oltre ai cluster già conosciuti di persone risultate già positive nei giorni scorsi, c’è la novità che riguarda i due operatori sanitari della clinica privata di Campobasso. E’ stata già messa in campo tutta la procedura che prevede le indagini per risalire alla catena dei contatti diretti dei due operatori nei giorni scorsi per cercare di chiudere il cerchio nel più breve tempo possibile ed evitare nuovi contagi.