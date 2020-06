Covid, ottavo giorno senza contagi: il reparto di malattie infettive resta vuoto

Situazione stabile e invariata in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Nella giornata odierna sono stati processati 241 tamponi e non è stata riscontrata alcuna positività. Pertanto è l’ottavo giorno che in regione non si registrano casi di contagio. Oggi, però, non sono stati registrati neanche nuovi guariti.

Gli attualmente positivi sono 121, mentre i totali da inizio emergenza sono fermi a 436 su un totale di 15809 tamponi processati.

I ricoverati restano 2, entrambi in terapia intensiva, mentre il reparto di malattie infettive è vuoto da ieri.

I guariti sono 273, mentre i deceduti 23.