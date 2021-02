Covid, ospedale da campo in dirittura d’arrivo. (LE FOTO)

Sarà terminato nella serata di oggi e consegnato domani mattina, 25 febbraio, l’ospedale da campo che è stato allestito in tempi record dalla Croce Rossa Italiana nel piazzale antistante il San Timoteo. Come detto i tre moduli che visti dall’alto hanno una forma a croce potranno contenere 24 posti letto, 8 posti per ogni modulo, e saranno agganciati direttamente con il corpo dell’ospedale per evitare ai pazienti di effettuare il “dentro-fuori” la struttura. Ospiteranno 24 pazienti ordinari, non pazienti Covid positivi, per alleggerire la pressione sull’ospedale San Timoteo e mettere a disposizione più posti letto per i pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Di seguito le foto pubblicate sulla pagina Facebook della Croce Rossa Italiana.

