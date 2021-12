Covid, ordinanza di Toma che vieta l’uccisione del maiale

Fino al termine dello stato di emergenza

Come successo anche lo scorso anno, il governatore ha emanato un’ordinanza che vieta l’uccisione del maiale a domicilio.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.