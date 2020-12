Covid, operatori sanitari in stato di agitazione. Scatta la protesta al San Timoteo

Il sit-in è stato organizzato per manifestare il proprio dissenso rispetto alla gestione dell’emergenza Covid in Molise. E’ stata organizzata per domani mattina, 2 dicembre, il presidio di protesta davanti al San Timoteo di Termoli dalle 10.30 alle 13 che arriva dopo il presidio davanti al Cardarelli di Campobasso. Ad organizzare la protesta le organizzazioni sindacali del comparto per manifestare il dissenso rispetto alla modalità con cui si sta affrontando l’emergenza Covid. Una iniziativa che mira a rimarcare le mancate soluzioni dei problemi sollevati sia alla struttura commissariale che all’Asrem e alla Regione Molise. Il presidio è conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale che resta permanente.