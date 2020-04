Covid, Opera Serena: «Ecco quello che è successo». La nota della Rsa

Hanno voluto specificare quanto accaduto negli ultimi giorni e la situazione di sicurezza dei pazienti, i responsabili della Rsa Opera Serena di Termoli. Dopo la positività di alcuni operatori la struttura si è attivata per i tamponi grazie all’operato dell’Asrem ed è il direttore sanitario della struttura a specificare punto per punto gli ultimi giorni.

Di seguito pubblichiamo la nota integrale della struttura: «Si comunica che a seguito della ufficializzazione da parte dell’Asrem dei risultati dei tamponi effettuati agli ospiti della rsa Opera Serena di Termoli, sono risultati tutti negativi. Allo stato attuale godono tutti dl buona salute, non presentando alcun sintomo sospetto dl infezioni respiratorie da presumibile covid-19, sebbene le pluripatologie di cui sono affetti. Si precisa inoltre che, contrariamente a quanto erroneamente riportato da qualche organo dl stampa, non vi sono dipendenti della rsa che prestano servizio altrove se non nella suddetta struttura, ad eccezione del dott. Panichella, responsabile de “La Casa di Kore”, gestita dalla stessa società , che da mesi ormai non accedeva più alla residenza sociosanitaria data la situazione di emergenza covid-19. Lo stesso Panichella, presta il suo consenso ad informare gli organi dl stampa, che è stato comunque sottoposto a tampone risultato poi negativo. A breve, tra l’altro, si rende noto che la cooperativa Solidalia, ente gestore della rsa Opera Serena, si è attivata affinché vengano effettuati anche 1 test sierologici. Si coglie l’occasione per elogiare pubblicamente tutto il personale della rsa Opera Serena, che con spirito di abnegazione e seguendo tutte le direttive impartite e osservando tutte le procedure che dl seguito elenchiamo, ha determinato il risultato della negatività dl tutti 1 tamponi effettuati agli ospiti; ringraziamo in primis, il direttore sanitario, dott. Vincenzo Iannaccone, che con la sua lungimiranza, la sua professionalita’ e la sua esperienza ha saputo guidare fino a questo momento l’equipe multidisciplinare che opera all’interno della residenza sociosanitaria, avendo sempre come obiettivo finale il benessere e la tutela della salute degli ospiti ricoverati; grazie al caposala, lechgar abdellatif, che con la sua esperienza e professionalita’ ha guidato il reparto infermieristico e sanitario in una situazione che ha a dura prova il fisico e la psicologia dei dipendenti; grazie alla dott.ssa fiorella de marco, assistente sociale della struttura, che con la sua costante presenza ha coordinato le varie riorganizzazioni della struttura che man mano si sono susseguite per arginare la pandemia da covd-19. Grazie agli infermieri tutti, alle educatrici, alle oss, al fisioterapisti, al reparto cucina, reparto lavanderia, al reparto pulizie che si sono prodigati indefessi per l’unico scopo da tutti condiviso: la serenita’ e la salute degli anziani. Un ringraziamento particolare, inoltre, va alla solidalia, che da sette anm ormai gestisce la rsa, la quale ha sempre garantito, nella persona del professor angelo piteo, un alto livello dl protezione della salute dei suoi ospiti, assicurando l’elevata qualità dei servizi erogati dall’organizzazione professionale dell’équipe multidisciplinare, mettendo a disposizione del personale sempre tutti gli strumenti utili a assicurare tutto cio’. Di seguito le procedure messe in campo per fronteggiare la pandemia: