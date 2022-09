Covid, oggi nessun decesso ma un paziente finisce in Intensiva. I nuovi casi sono 102, tasso di positività al 16%

I ricoverati totali al Cardarelli sono 9, i guariti 65

Resta preoccupante lo scenario in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, giovedì 22 settembre 2022, dal bollettino diramato dall’Asrem, non si registrano decessi ma tre nuovi ingressi nel reparto Malattie Infettive e Tropicali, ovvero altrettanti pazienti rispettivamente di Campobasso, Isernia e Baranello e uno di Campobasso in Terapia Intensiva.

I morti totali in Molise per Covid sono 678.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 9, di cui 8 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 9 ricoverati, 2 non sono vaccinati, uno ha la prima dose, due hanno la seconda dose o quella unica e 4 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 102 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 637 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 16,01% e 65 guariti.

I nuovi casi (102) sono: