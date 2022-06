Covid, oggi nessun decesso, 96 nuovi casi e 98 guariti. Il tasso di positività sfiora il 15%

Sono in leggero calo i numeri in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, giovedì 9 giugno, non si registrano decessi. Dal bollettino dell’Asrem, non si registra nessun nuovo ricovero e, di contro, ci sono due dimissioni dal reparto “Malattie Infettive e Tropicali”: si tratta di un paziente di Campobasso e uno di Sepino.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 9, di cui 8 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 9 ricoverati, 2 non sono vaccinati, nessuno è con una dose, 2 hanno due dosi o una unica e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 96 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 642 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 14,95%. I guariti sono, invece, 98.

I tamponi molecolari processati sono stati 431 ed i positivi riscontrati 13. I tamponi rapidi processati sono stati 211 ed i positivi riscontrati 83.

I nuovi casi (96) sono: