Covid, oggi due decessi e 371 nuovi casi a fronte di 241 guariti. Il tasso di positività sfiora il 25%

Non ce l’hanno fatta un uomo di 59 anni di Sesto Campano e una donna di 102 anni di San Giovanni in Galdo: il totale dei morti da inizio pandemia sale a 646

Resta preoccupante lo scenario in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, giovedì 21 luglio, dal bollettino diramato dall’Asrem, si registrano due decessi: una donna di 102 anni di San Giovanni in Galdo ricoverata in Malattie Infettive e Tropicali e un uomo di 59 anni di Sesto Campano ricoverato in Terapia Intensiva.

I morti totali in Molise per Covid salgono putroppo a 646.

Vi sono, inoltre, due nuovi ricoveri in Malattie Infettive e Tropicali, a fronte di tre dimissioni dallo stesso reparto di altrettanti pazienti di Campobasso, Civitacampomarano e Montenero Di Bisaccia.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 17, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 17 ricoverati, 5 non sono vaccinati e 12 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 371 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1491 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 24,88%. I guariti sono, invece, 241.

I nuovi casi (371) sono: