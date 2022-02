Covid, oggi 300 nuovi casi, nessun decesso e tre ricoveri in Molise. I guariti sono 369

Nel bollettino odierno dell’Asrem si registrano 2084 tamponi processati con un tasso di positività del 14,4%.

Dati in leggero miglioramento oggi, giovedì 17 febbraio, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Nessun decesso registrato, ma 3 nuovi ricoveri, di cui 2 nel reparto “Anziano fragile” con una persone di Belmonte del Sannio e una Termoli e una di Pietracupa in Malattie Infettive su un totale di 40 ricoverati.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, si registrano 369 guariti e 3.567 persone attualmente in isolamento.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 19 in Malattie Infettive, 17 in Anziano Fragile e 4 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 40 ricoverati, 13 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 5 hanno due dosi e 19 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 300 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2084 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,39%.

I tamponi molecolari processati sono stati 596 ed i positivi riscontrati 56. I tamponi rapidi processati sono stati 1515 ed i positivi riscontrati 300.

I nuovi casi (300) sono: