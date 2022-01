Covid, occupazione Terapie Intensive: Molise sotto la soglia critica

È del 5% in Molise il tasso di occupazione delle Terapie Intensive (la soglia critica è fissata al 10%) secondo quanto emerge dal monitoraggio Agenas dell’11 gennaio scorso. Il dato nazionale sale al 18% (+1%) dall’11% del 24 dicembre scorso e, a livello giornaliero, cresce in 11 regioni: la PA di Trento arriva al 31%, sale del 4% in Abruzzo (al 18%) e del 3% in Sicilia (20%) e Umbria (16%). Ma cresce anche in Calabria (20%), Campania (12%), Lombardia (17%), Piemonte (24%), Puglia (10%), Sardegna (14%), Toscana (21%).

Di contro, il tasso cala in Friuli (al 21%) e PA Bolzano (17%). Stabile in Basilicata (3%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Liguria (20%), Marche (22%), Val d’Aosta (18%) e Veneto (20%). Infine, sempre da quanto emerso dall’ultimo bollettino Agenas, l’ondata Omicron fa salire anche oggi i ricoveri Covid in area non critica che arrivano al 27%, un punto percentuale in più rispetto alla precedente rilevazione con il Molise che non fa registrare variazioni.