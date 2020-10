Covid, occhi sulle terapie intensive. Molise a un passo dal “tagliando governativo”

Il Molise ad un passo dalle indicazioni governative per quello che riguarda la dotazione delle terapie intensive per Covid. E’ quanto viene fuori da. uno studio pubblicato dal Sole 24ore. Il Molise non ha ancora raggiunto il numero di posti letto dedicati alle terapie intensive indicati dal Governo. Una situazione che, per la verità, riguarda gran parte dell’Italia. Solo Veneto, Friuli e Valle D’Aosta superano l’obiettivo posto dal governo di 14 posti letto di terapia intensiva ogni 100mila abitanti. Il Molise, attualmente, si ferma a 11 posti letto garantiti. Appena al di sotto delle indicazioni governative. Resta l’apprensione per l’escalation della curva dei contagi e la speranza che le stesse terapie intensive non vadano a riempirsi.