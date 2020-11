Covid, obbligo di quarantena per chi torna in Molise da zone rosse e arancioni: c’è l’ordinanza di Toma

Per evitare quanto successo a marzo in occasione del lockdown, quando centinaia di persone presero d’assalto treni e bus per riversarsi al Sud, e considerato che il decreto del ministero della Salute entrerà in vigore da venerdì 6 novembre, il governatore della Regione Molise Donato Toma ha emanato un’ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte.

Tutti i cittadini che hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni in una delle regioni dichiarate zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) e zona arancione (Puglia e Sicilia), sono obbligati a comunicare il proprio rientro e ad osservare la quarantena per la durata di 10 giorni. La comunicazione deve essere effettuata entro 2 ore dal rientro al proprio medico di base o al Dipartimento di Prevenzione mediante la mail covid@asrem.com. E’ previsto il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza.