Covid, nuovo ricovero: su 13 pazienti 10 sono non vaccinati. Altri 4 positivi e 8 guariti

Su un campione di 235 tamponi refertati, il bollettino Covid diramato questa sera 28 novembre, dalla Asrem, si registrano 4 nuovi positivi:

1 CAMPOBASSO

1 CAMPOLIETO

1 CIVITANOVA DEL SANNIO

1 TERMOLI



C’è un nuovo ricovero (DI CASTELPETROSO) in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso dove attualmente ci sono 13 pazienti (12 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva). La situazione vaccinale degli attualmente ricoverati è questa:



10 NON VACCINATI

2 SECONDA DOSE/DOSE UNICA

1 TERZA DOSE



Per fortuna il bollettino Covid porta anche buone notizie perché ci sono altri 8 negativizzati

1 CAMPOMARINO

1 CASACALENDA

1 CASTELMAURO

1 S. CROCE DI MAGLIANO

4 TERMOLI

Gli asintomatici a domicilio attulamente in Molise sono 429. Purtroppo ieri abbiamo dovuto registrare l’ennesimo decesso (n. 504), un 84enne di Montenero di Bisaccia.