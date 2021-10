Covid, nuovo ricovero al Cardarelli ma un paziente lascia Infettivi. Quattro nuovi casi, attualmente positivi sotto quota 100

La situazione si mantiene stabile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 4 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 497.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Civitanova del Sannio si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi ma un paziente di Gildone ha lasciato il reparto Covid ed è stato trasferito in un reparto no Covid. Evidentemente i tamponi successivi al rapido sono risultati negativi. Pertanto restano 3 i pazienti ricoverati al Cardarelli, 2 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 4 nuovi casi su 364 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari all’1%.

I nuovi positivi (4) sono:

1 Busso

2 Campobasso

1 Ferrazzano

Oggi si registrano 15 guariti e pertanto il numero degli attualmente scende a 97, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.529.

I guariti totali sono 13.921, i decessi 497. In isolamento si trovano 2.237 cittadini.