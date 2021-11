Covid, nuovo ricovero: al Cardarelli 7 pazienti. Oggi nessun caso ma su pochi tamponi processati, 6 guariti

Dopo il boom di contagi di ieri, le cattive notizie oggi giungono dal Cardarelli, dove, purtroppo, c’è un nuovo ricovero. Per il resto, come ogni week end, i dati relativi all’emergenza Covid sono condizionati dai pochi tamponi processati.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 7 novembre, non registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 501.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Campobasso si è aggravato ed è stato necessaria l’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 7, di cui 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi non si registrano nuovi casi su appena 150 tamponi processati.

I guariti di giornata sono 6 e pertanto il numero degli attualmente scende a 141, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.739.

I guariti totali sono 14.083, i decessi 501. In isolamento si trovano 2.312 cittadini.