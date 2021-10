Covid, nuovo ricovero al Cardarelli: 5 i casi di giornata e il tasso di positività sale all’1,7%

Dopo numerosi giorni di notizie confortanti sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, oggi si registrano segnali non troppo incoraggianti. C’è un nuovo ricovero e il tasso di positività torna a salire, seppur di poco.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 2 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 497.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Gildone si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto salgono a 3 i pazienti ricoverati al Cardarelli, 2 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 5 nuovi casi su 285 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale allo all’1,7% (ieri era allo 0,7%).

I nuovi positivi (5) sono:

2 Frosolone

1 Gildone

1 Isernia

1 Portocannone

Oggi non ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 106, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.523.

I guariti totali sono 13.906, i decessi 497. In isolamento si trovano 2.237 cittadini.