Covid, nuovo positivo nel cluster venezuelano: tutti negativi i bimbi del campus La Baita

Si tratta di un campobassano collegato alla parrocchia. Resta invariato il numero delle persone guarite

Coronavirus, ancora un positivo nel cluster venezuelano: si tratta di un paziente di Campobasso che è stato in contatto la parrocchia e dunque con il cluster di cittadini originari del Venezuela. Sale dunque a 27 il numero dei casi attualmente positivi. Nella giornata odierna sono stati, in totale, 226 i tamponi processati. Tutti negativi i bimbi del Campus La Baita. Una persona continua a restare ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Resta vuoto invece quello di terapia intensiva. Fermo a 421 il numero dei guariti e a 23 quello dei deceduti. Attualmente sono 56 i soggetti in isolamento e 66 quelli sottoposti a sorveglianza. 26.528 invece i tamponi sino ad ora effettuati in Molise.