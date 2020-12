Covid, nuovo picco di positivi: sono 97. Lascia la Rianimazione il 16enne di Termoli. Due i decessi. Focolaio nella casa di riposo di Molise

Una giornata drammatica quella di oggi per il Molise relativamente all’emergenza Covid. Ci sono stati due decessi e in entrambi i casi si tratta di persone giovani: non ce l’hanno fatta un uomo di 49 anni di Termoli e una donna di 39 anni di Ferrazzano. Al cospetto di queste tragedie, c’è, però, anche una bellissima notizia: ha lasciato la terapia intensiva il ragazzo di 16 anni di Termoli, le cui condizioni sono in netto miglioramento, ed è stato trasferito in malattie infettive.

Le brutte notizie, però, arrivano anche dai nuovi positivi. Dopo giorni di relativa calma, con un appiattimento della curva, oggi, domenica 20 dicembre, si registra un nuovo picco. Sono 97 i nuovi contagi su 607 tamponi processati, con la percentuale di positivi su tamponi che balza al 15,9% (la media italiana oggi è stata dell’11%). Termoli con 14 e San Martino in Pensilis con 10 i centri più colpiti.

Focolaio nella casa di riposo di Molise: contagiati ospiti e personale. Nella struttura lavorano anche alcuni cittadini di Torella del Sannio.

C’è stato un nuovo ricovero in reparto e pertanto al Cardarelli si trovano attualmente 68 pazienti, di cui 59 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 58.

I nuovi positivi (97) sono:

1 Agnone

2 Bagnoli del Trigno

1 Belmonte del Sannio

5 Bojano

1 Busso

8 Campobasso

1 Campolieto

1 Campomarino

1 Carpinone

1 Casacalenda

2 Castel del Giudice

1 Castelmauro

1 Castropignano

3 Duronia

1 Fossalto

2 Frosolone

1 Gambatesa

3 Guglionesi

5 Isernia

1 Larino

1 Mafalda

1 Mirabello Sannitico

9 Molise

1 Pescolanciano

3 Petacciato

1 Riccia

1 Rotello

2 Salcito

1 San Giovanni in Galdo

10 San Martino in Pensilis

1 Sant’Elena Sannita

2 Spinete

14 Termoli

4 Torella del Sannio

4 Toro

Gli attualmente positivi sono 2853, mentre i totali da inizio emergenza sono 6132.

I guariti sono 3104, i decessi sono saliti a 175.

In isolamento si trovano 2989 cittadini.