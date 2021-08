Covid, nuovo picco di contagi: 21 casi e tasso di positività al 4,2%

Nuovo picco dei contagi in Molise proprio alla vigilia di Ferragosto. Salgono i casi così come il tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 14 agosto, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non si registrano trasferimenti e per fortuna oggi nemmeno nuovo ricoveri, ma non ci sono dimessi. Pertanto restano 9 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e 8 in malattie infettive.

Oggi si registrano 21 nuovi casi su 489 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 4,2%.

I nuovi positivi (21) sono:

1 Agnone

1 Bojano

6 Campobasso

1 Casacalenda

1 Cercemaggiore

4 Isernia

1 Longano

2 Riccia

2 Santa Croce di Magliano

1 Termoli

1 Toro

I guariti di giornata sono 14 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 161, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.082.

I guariti totali sono 13.415, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.122 cittadini.